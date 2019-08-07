СМИ: Валентин Гафт перенес инсульт

Народный артист Валентин Гафт перенес инсульт, передает канал 112.

Сообщается, что 83-летний актер попал в реанимацию чуть больше недели назад из-за резкого ухудшения состояния здоровья. На данный момент состояние Валентина Гафта стабилизировалось.

Супруга актера Ольга Остроумова в разговоре со «Звездой» рассказала о госпитализации мужа. По ее словам, состояние Гафта оценивается как удовлетворительное. Но сообщения о том, что он перенес инсульт, Остроумова не подтвердила.

«Пока еще диагноз не поставлен», - заявила она.

Валентин Гафт - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Он родился в 1935 году в Москве. Дебютом Гафта в кино стала роль в картине «Убийство на улице Данте» 1956 года. В 1984 году ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР.