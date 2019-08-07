Общая площадь пожаров в России сокращается

Применение авиации позволило сократить общую площадь бушующих в России лесных пожаров, около 50 возгораний удалось ликвидировать за последние сутки.

В Красноярском крае экипажи военно-транспортной авиации справились со всеми возгораниями, которые находились в зоне их ответственности. При помощи вертолетов и самолетов только за один день там потушено более 150 тысяч гектаров леса.

Однако за ночь площадь лесных пожаров в Красноярском крае все равно увеличилась на 30 тыс. гектаров, говорится на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

«По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 7 августа на территории края действует 110 лесных пожаров на общей площади - 859 тыс. 6 га, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 тысячи 2 га», - говорится в сообщении.

Ситуация в Сибири по-прежнему остается сложной.

По данным регионального управления МЧС, в Иркутской области огнем охвачено больше 600 тысяч гектаров. Почти 40 населенных пунктов затянуты густым дымом. В некоторых районах огонь вплотную приблизился к жилым домам, но угрозы для людей нет.

В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров, там к работам по тушению возгораний привлекли авиацию.

Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль. В генпрокуратуре РФ сообщили, что в Иркутской области могли пожарами прикрывать незаконные вырубки леса. Были организованы проверочные мероприятия в регионах, в которых пожары бушуют с наибольшей силой.