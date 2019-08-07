Исследование: на что обращают внимание работодатели на собеседовании

Большинство работодателей в первую очередь смотрят на внешний вид соискателя, затем на его пунктуальность и только затем на его способности и соответствие заявленным требованиям.

Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру опубликовал исследование о том, как происходит поиск кандидатов на различные должности. В материале сказано, что около 71% работодателей обращает внимание на то, как кандидат выглядит. Пунктуальность важна для 67% нанимателей, пишет ТАСС.

«Третье место в рейтинге разделили между собой интерес соискателя к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии - по 61% каждый из вариантов», - добавили авторы исследования.

Работодатели также отметили, что их интересует поведение кандидата, его манеры и воспитание, так ответили 57% респондентов. Около 53% опрошенных заявили, что проверяют соответствие резюме соискателя его действительным компетенциям и опыту.

Меньше всего волнуют нанимателей увлечения кандидатов, а также наличие рекомендаций.

Опрос проводился с 15 по 31 июля среди 509 сотрудников российских компаний, занимающихся подбором персонала.