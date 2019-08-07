В Свердловской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку по факту схода нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги.

Известно, что ЧП произошло 6 августа в 21.10 по местному времени на 1604 км.

«С рельсов сошли 5 пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть», - сообщается на сайте СК.

В Сети появилось видео, сделанное очевидцами происшествия из проезжавшего мимо пассажирского поезда. На кадрах видно несколько опрокинутых цистерн, которые лежат у железнодорожного полотна.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.