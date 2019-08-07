Опубликовано новое видео с места массовой драки на рынке в Москве

Новое видео с места происшествия у Москворецкого рынка в столице появилось в распоряжении «Звезды». На кадрах видно, как на место инцидента прибывают работники полиции. При этом участники драки еще не разошлись.

Напомним, в ходе массовой драки 6 августа у Москворецкого рынка около 30 работников рынка выбежали на проезжую часть и принялись выяснять отношения, применяя ножи и травматическое оружие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, один человек в результате инцидента получил ранение, он госпитализирован. Несколько участников конфликта скрылись на автомобиле с места происшествия.