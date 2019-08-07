Военная прокуратура начала прием граждан в Ачинске, где горел склад

Сотрудники военной прокуратуры ЦВО вместе с коллегами из прокуратуры Красноярского края начали прием граждан в Ачинске, где произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил заместитель военного прокурора ЦВО полковник юстиции Дмитрий Шуваркин.

«В Ачинске пункт расположен в здании военного комиссариата... Прием граждан ведут военные и территориальные прокуроры, представители командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации», - сказал он.

По словам Шуваркина, пункт приема местных жителей будет открыт также в деревне Каменка после того, как там завершат работы по очистке территории. Он будет работать круглосуточно.

Представитель военной прокуратуры ЦВО пояснил, что пострадавшие при ЧП могли обратиться в пункты приемов, чтобы заявить о размере ущерба. Военные прокуроры оценят масштабы ущерба, окажут помощь населению и организуют меры по устранению последствий случившегося.

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части под Ачинском на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища боеприпасов, в результате чего последовала серия взрывов. В близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Минобороны РФ 6 августа сообщило о ликвидации пожара на складе.