СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье

Две несовершеннолетние девочки пропали в Приамурье. Дети 10 и 14 лет ушли из дома в городе Свободный 6 августа, их местонахождение не установлено. По факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело, сообщили «Звезде» в СУ СК РФ по Амурской области.

«Девочки ушли из дома, расположенного по улице Серышева, вчера днем. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 части 2 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего). Организованы поисковые работы. Вчера следственной группой проведен осмотр места проживания девочек, близлежащей территории. Разосланы ориентировки по всем муниципальным образованиям Амурской области», - рассказал старший помощник руководителя управления Алексей Лубинский.

Как добавили в СК, в настоящее время ведутся поиски пропавших. К поискам привлечены сотрудники органов внутренних дел, МЧС, местный поисково-спасательный отряд «Гром». Ориентировки размещены на сайте и в социальных сетях.