Медвежонок забежал на детскую площадку на Сахалине

Жители Охи в Сахалинской области сняли на видео молодого медведя, который вышел к людям и гулял по городу.

Как пишет Sakhalin.info, животное заметили 7 августа около 11.30 на улице Красноармейской, когда он бегал между магазином и стоянкой местного бизнесмена.

«Сейчас ехал и смотрю — через дорогу перебежал. Вот, заснял его», - отметил автор видео.

Позднее медвежонка заметили на детской площадке на той же улице. Маленький хищник пробежался по ней, напугав жителей близлежащих домов. В итоге, по данным местного портала, медвежонка отстрелили.