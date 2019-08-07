Под покровом ночи: Порошенко вернулся на Украину после «побега»

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся домой из отпуска. Самолет экс-главы государства приземлился в аэропорту Жуляны в 2.30 ночи, вылетев из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20.35 по киевскому времени.

По информации источника в Госпогранслужбе, которого цитирует Страна.ua, бизнес-джет Порошенко (номер борта OH-WIK, рейс JEF11) делал остановку на Мальдивских островах. А после Дубая исчез с радаров.

В Киеве Порошенко встречали два автомобиля Mercedes. Как отмечает издание, одна из этих машин (что определили по номеру) привозила экс-президента на допрос в Государственное Бюро Расследований (ГБР).

Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей 29 июля. Как стало известно позже, он отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Напомним, на Украине против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел.