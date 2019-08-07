Северная Корея показала пуски баллистических ракет

КНДР заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил демонстрацией недавно разработанных баллистических ракет малой дальности, запуск которых Пхеньян назвал «предупреждением» Соединенным Штатам и Южной Корее, которые проводят совместные учения.

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Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), запуски подтвердили «надежность и боеспособность тактических управляемых ракет нового типа». Две ракеты, выпущенные с западного аэродрома, пролетели через всю страну, прежде чем нанести точечный удар по цели у восточного побережья.

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Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела уже четыре пуска «неопознанных снарядов» за две последние недели. По их данным, ракеты были выпущены из провинции Хванхэ-Намдо и, пролетев 450 км, упали в Японское море.

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После этого в министерстве иностранных дел КНРД заявили, что маневры США и Южной Кореи могут стать препятствием для улучшения отношений Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом.