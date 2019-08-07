Названа сумма долга Украины перед СНГ
Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, однако де-юре до сих пор остается полноценным участником СНГ.
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Украине не перечислила СНГ средства на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Фактическая задолженность Киева, составляет более 300 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, пишут «Известия». При этом, в МИД подчеркнули, что юридически Украина до сих пор остается полноценным участником Содружества Независимых Государств.
«Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало», - подчеркнули в министерстве.