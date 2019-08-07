Названа сумма долга Украины перед СНГ

Украине не перечислила СНГ средства на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Фактическая задолженность Киева, составляет более 300 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, пишут «Известия». При этом, в МИД подчеркнули, что юридически Украина до сих пор остается полноценным участником Содружества Независимых Государств.