«Огромная потеря»: Пригожин о смерти Вербер

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о внезапной кончине фешн-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Аллы Вербер. Он признался, что шокирован этим известием. Музыкант рассказал, что за два дня до смерти бизнесвумен общался с ней по телефону.

Пригожин отметил, что Вербер была всегда в хорошем расположении духа, никогда не жаловалась на здоровье. Продюсер назвал ее добрым и талантливым человеком, у которого было много друзей.

«Ее смерть для нас всех это огромная потеря. Это был очень добрый, светлый и талантливый человек. Вы знаете как театр ассоциируется с именем режиссера, так ЦУМ всегда был связан с именем Аллы», - приводит его слова сайт «Комсомольской правды».

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска на итальянском курорте Форте-дей-Марми в возрасте 61 года. Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали анафилактический шок, который спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт. Врачи почти сутки боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.