Всевидящее око: наличие полисов ОСАГО начали проверять с помощью камер

В Москве с помощью камер видеонаблюдения теперь проверяют наличие у автолюбителей полисов ОСАГО. Пока система работает в тестовом режиме.

Так, водители будут получать не традиционные штрафные постановления, а информационные письма от УГИБДД по Москве с рекомендациями оформить полис. Штраф в размере 800 рублей автомобилистам придется оплатить позже – по завершении тестирования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО», - цитирует издание президента РСА Игоря Юргенса.

Кроме того, отмечается, что возможность проверять наличие полисов ОСАГО именно таким образом обсуждается с 2015 года, однако даты запуска системы переносилась четыре раза.