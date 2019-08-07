SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17

Израильский космический спутник Spacecom AMOS-17 был успешно выведен на орбиту многоразовой ракетой SpaceX Falcon 9, запущенной в среду, 7 августа, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это был десятый запуск в этом году для компании Илона Маска.

При этом миссия AMOS-17 была проведена бесплатно, так как в 2016 году спутник AMOS-6, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов, был уничтожен при взрыве ракеты Falcon 9 прямо на стартовой площадке.