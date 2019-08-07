Миллиарды тонн ледника Гренландии исчезли за 24 часа: видео

В районе Кангерлуссак в Гренландии в Королевстве Дания растаяло от 10 до 12,5 миллиардов тонн льда за 24 часа. Свидетельствует об этом объем талой воды.

Метеорологи отмечают, что июль стал самым жарким месяцем. В результате изменения климата в Гренландии в период с 2002 по 2006 годы исчезло 280 миллиардов тонн льда.

Исследователи убеждены, что если ситуация с погодой не изменится, то другие ледяные шапки ждет та же участь.