Не по размеру: белый медведь застрял в бочке в зоопарке Перми

В пермском зоопарке белый медведь Сэрику заставил переполошиться многих сотрудников.

Все началось с новой игрушки, подаренной косолапому. Работники положили в вольер две половинки пластмассовой бочки и хищнику такой презент пришелся по вкусу, да настолько, что с бочкой Сэрику решил не только поиграть, но и примерить. Надеть - надел, а вот выбраться самостоятельно не смог.

В итоге вызволять животное из «корсета» пришлось сотрудникам зоопарка совместно с ветеринарами и зоологами с помощью железной палки с загнутым в виде крюка концом, сообщается на сайте пермского зоопарка.

Операция прошла успешно, сразу после нее мишка отправился в бассейн.

Однако кто в этой ситуации получил больший стресс - сотрудники или сам Сэрику - остается загадкой.