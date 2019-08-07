Не по размеру: белый медведь застрял в бочке в зоопарке Перми
Спасательная операция проходила под четким руководством директора зоопарка, зоологов и ветеринара.
© Видео: Алена Пермский зоопарк, YouTube © Фото: Алена Пермский зоопарк, YouTube
В пермском зоопарке белый медведь Сэрику заставил переполошиться многих сотрудников.
Все началось с новой игрушки, подаренной косолапому. Работники положили в вольер две половинки пластмассовой бочки и хищнику такой презент пришелся по вкусу, да настолько, что с бочкой Сэрику решил не только поиграть, но и примерить. Надеть - надел, а вот выбраться самостоятельно не смог.
В итоге вызволять животное из «корсета» пришлось сотрудникам зоопарка совместно с ветеринарами и зоологами с помощью железной палки с загнутым в виде крюка концом, сообщается на сайте пермского зоопарка.
Операция прошла успешно, сразу после нее мишка отправился в бассейн.
Однако кто в этой ситуации получил больший стресс - сотрудники или сам Сэрику - остается загадкой.