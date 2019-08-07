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Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США

Андрей Аркадьев
04:22 07.08.2019
Лидер КНДР отметил, что демонстрационный запуск прошел удовлетворительно.
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
© Фото: State Department ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Последние ракетные старты КНДР стали предупреждением Соединенным Штатам и Южной Корее, которые проводят совместные военные учения. С таким заявлением выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он отметил, что демонстрационный запуск прошел удовлетворительно, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее южнокорейские военные заявили, что за две недели КНДР четвертый раз произвела пуск «неопознанных снарядов».

По их данным, снаряды были выпущены 6 августа из провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 километров, упав в Японское море. В Сеуле сообщили, что следят за происходящим и находятся в полной боевой готовности.

МИД Северной Кореи заявил, что учения Вашингтона и Сеула могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с США и Южной Кореей.

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