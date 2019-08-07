Генпрокуратура Украины рассказала о возможных участниках убийства Шеремета

У следователей есть данные о вероятных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но их еще предстоит доказать. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», - сказал глава ведомства в эфире радио «НВ».

Автомобиль, в котором ехал на работу Павел Шеремет, взорвался 20 июля 2016 года в центре Киева. Через несколько минут журналист умер в машине скорой помощи.

Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, но последние пять лет жил в Киеве, трудился в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Следствие рассматривает разные варианты убийства, в том числе месть за профессиональную деятельность, личную неприязнь, а также ложное нападение.