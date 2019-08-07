Итоги первых этапов конкурсов АрМИ-2019: инфографика

Минобороны опубликовало инфографику с итогами первых этапов нескольких конкурсов Армейских международных игр - 2019. Результаты команд и их распределение по местам показаны в соревнованиях «Десантный взвод», «Морской десант», «Военное ралли», «Рембат», «Верный друг», «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо» и «Мастер-оружейник».

Российские команды лидируют в пяти из восьми этих конкурсов.

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

© Минобороны России

Всего программой АрМИ-2019 предусмотрено проведение 32 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. В них примут участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. Финальные состязания Армейских международных игр - 2019 проходят с 3 по 17 августа на территории 10 государств