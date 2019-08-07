«Профессионал»: в МИД РФ отреагировали на отставку посла США Хантсмана

В МИД России прокомментировали отставку посла США Джона Хантсмана.

«Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман – профессионал», - цитирует ТАСС представителя МИД РФ.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений.

На своей должности Джон Хантсман пробудет до третьего октября.

Напомним, что ранее в СМИ опубликовали письмо Хантсмана к Трампу, в котором посол отметил, для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами.

Данную должность он занимал с 2017 года.