Белорусская баскетболистка скончалась в 18 лет
Федерация выразила соболезнования семье девушки.
© Фото: Яна Зуборенко, Вконтакте
Бывшая баскетболистка юношеской сборной Белоруссии Яна Зуборенко умерла на 19-м году жизни, сообщили в Федерации баскетбола Белоруссии.
Спортсменка скончалась 1 августа. Причина смерти не известна. Воспитанница могилевской школы баскетбола выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Летом прошлого года девушка поступила в Белорусский государственный университет и ушла из профессионального спорта. Представители Федерации баскетбола выразили соболезнования родным и близким Яны.