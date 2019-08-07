Переломы и сотрясения: рейсовый автобус попал в ДТП на Сахалине

В районе населенного пункта Тихая Сахалинской области столкнулись кран-балка с рейсовым автобусом, на момент происшествия в салоне которого находился 21 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

После ДТП в Макаровскую районную больницу обратились 12 человек, восемь из них медики госпитализировали.

«Они с черепно-мозговой травмой, есть небольшие переломы. Состояние средней тяжести. Тяжелых нет», - цитирует ТАСС слова сотрудника медучреждения.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет.