Запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками связи показали на видео

Ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно разместила два спутника связи на промежуточных орбитах. Об этом сообщил Гвианский космический центр.

На рабочие геостационарные орбиты Земли выведены два спутника связи - Intelsat 39 и EDRS-C. Intelsat 39 принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Спутник предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке.

EDRS-C является продуктом совместного производства Европейского космического агентства и корпорации Airbus. После успешного отделения спутников от головной части ракеты управление ими передано компаниям-владельцам.

Ariane 5 - одноразовая ракета-носитель из семейства ракет Ariane, первый запуск которых был произведен в 1979 году. Используется для вывода на околоземную орбиту средних или тяжелых спутников, способна одновременно запустить от двух до четырех аппаратов.