Мужчина влетел в движущийся поезд метро, разбив стекло: видео

В Москве пассажир метро выжил после падения под поезд. Происшествие случилось на станции «Кузнецкий мост» в 13.10 по московскому времени.

«Дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков и извлекли упавшего», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы УВД на московском метрополитене.

Отмечается, что во время падения мужчина разбил лобовое стекло поезда.

Правоохранителям предстоит выяснить детали произошедшего.