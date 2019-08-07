Мужчина влетел в движущийся поезд метро, разбив стекло: видео
Инцидент произошел 7 августа 2019 года.
© Видео: gorod metro © Фото: gorod metro
В Москве пассажир метро выжил после падения под поезд. Происшествие случилось на станции «Кузнецкий мост» в 13.10 по московскому времени.
«Дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков и извлекли упавшего», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы УВД на московском метрополитене.
Отмечается, что во время падения мужчина разбил лобовое стекло поезда.
Правоохранителям предстоит выяснить детали произошедшего.