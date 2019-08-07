Экскурсионный автобус сорвался с обрыва под Новороссийском: есть жертвы

Экскурсионный автобус сорвался с обрыва под Новороссийском недалеко от поселка Верхнебаканский. В момент трагедии в салоне транспортного средства находились около 40 человек.

Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, три человека погибли, многие пассажиры получили тяжелые ранения, передает Интерфакс. Шесть человек удалось спасти.

Отмечается, что автобус столкнулся с двумя автомобилями и после этого упал в пропасть.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автобус возвращался с экскурсии из Абрау Дюрсо.

На место выехали около двадцати экипажей скорой помощи.