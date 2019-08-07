Опубликованы кадры изнутри дома Атамбаева с захваченными спецназовцами

Сторонники экс-президента Киргизии Албазмека Атамбаева штурмом взяли дом бывшего главы страны и захватили спецназовцев в плен. На опубликованных кадрах видно, что бойцы спецподразделения сидят вместе на полу, а их окружает разгневанная толпа.

В результате штурма более трех десятков человек пострадали. От полученных травм скончался один спецназовец.

При этом, как отметил один из сторонников президента, бойцов спецотряда долго держать в плену не будут.

«Мы всех отпустим», - заверил он в разговоре с журналистами Sputnik.

Многих раненых уже госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

Во время столкновений в республике было отключено вещание телеканалов, с перебоями работала связь.

В Бишкек уже выдвинулся президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, ранее находившийся в отпуске.