Опубликованы кадры изнутри дома Атамбаева с захваченными спецназовцами
Сторонники экс-президента Киргизии Албазмека Атамбаева штурмом взяли дом бывшего главы страны и захватили спецназовцев в плен. На опубликованных кадрах видно, что бойцы спецподразделения сидят вместе на полу, а их окружает разгневанная толпа.
В результате штурма более трех десятков человек пострадали. От полученных травм скончался один спецназовец.
При этом, как отметил один из сторонников президента, бойцов спецотряда долго держать в плену не будут.
«Мы всех отпустим», - заверил он в разговоре с журналистами Sputnik.
Многих раненых уже госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.
Во время столкновений в республике было отключено вещание телеканалов, с перебоями работала связь.
В Бишкек уже выдвинулся президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, ранее находившийся в отпуске.