Такого еще не было: как Тарантино взбудоражил Москву

В Москве сегодня все крутилось вокруг американского режиссера Квентина Тарантино и его девятого фильма «Однажды… в Голливуде», премьера которого прошла в кинотеатре «Октябрь». Свидетели утверждают, что подобного столпотворения не знал ни один московский кинофестиваль! Хотя это показ для истеблишмента - с красной дорожкой и вечерними туалетами. Все же не каждый вечер можно попасть в фокус легендарного режиссера. К тому же, он еще и большой поклонник русской культуры. Тарантино и картину представил со словами: «Я презентую вам фильм со всей своей русской душой!».

Вчера Тарантино ходил по Кремлю в компании министра культуры Владимира Мединского, пытливо рассматривая сокровища Оружейной палаты, вглядываясь в древние соборы первопрестольной. А сегодня на пред-премьерной пресс-конференции режиссер сообщил, что у него есть любимый русский фильм. И это «Человек-амфибия» с Владимиром Кореневым в главной роли.

На встрече с журналистами случилось много фантасмагорий: Тарантино спрашивали, что он думает о российском сыре и предъявляли посвященные ему татуировки. Режиссер развеял интригу последних месяцев - «Однажды… в Голливуде», скорее всего, не последний фильм режиссера.

«Я пока не знаю, что будет в моем десятом фильме. Но если подумать, что все фильмы вообще рассказывают одну и ту же историю, а каждый фильм - это маленький вагончик в составе огромного поезда, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который подведет итог всего моего творчества. Это будет, возможно, мой последний фильм, который станет апофеозом всех моих предыдущих картин», - рассказал Тарантино.

На премьеру пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова, блогер Евгений Баженов, режиссер Константин Богомолов, журналист Ксения Собчак, актер Александр Петров, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Аглая Тарасова, Ян Гэ, журналист и кинокритик Антон Долин, актер Дмитрий Певцов и многие другие.

Свою новую кинокартину Тарантино с успехом в мае представил на Каннском фестивале. События ленты разворачиваются в 1969 году в Голливуде, где актер Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут, роль которого исполнил Брэд Питт, ищут себя в меняющемся мире кино.