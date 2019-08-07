Штурм дома Атамбаева: новые данные о жертвах и пострадавших

Один человек умер в ходе операции по задержанию экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в больнице. Как уточнили в Минздраве страны, мужчина был спецназовцем.

Кроме того, количество пострадавших также увеличилось более чем в три раза. По данным ведомства, травмы получили 36 человек.

Столкновения у резиденции Атамбаева начались вечером, 7 августа. Спецназовцы применяли светошумовые гранаты, а защищающая экс-президента толпа забрасывала правоохранителей камнями. Очевидцы заверяют, что у резиденции велась стрельба.

Пять машин скорой помощи выдвинулись на место. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

В связи со случившимся глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в Бишкек.