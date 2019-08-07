В посольстве США подтвердили отставку Хантсмана

В США подтвердили подлинность письма посла США в России Джона Хантсмана об отставке, которое ранее было опубликовано в СМИ, пишет РБК.

В письме, написанном на имя Дональда Трампа Джон Хантсман подчеркивает, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами. Документ опубликовала газета The Salt Lake Tribune.

Кроме того, сообщается, что свою работу он прекратит третьего октября.

При этом издание отмечает, что Хантсман, занимавший в 2005-2009 годах пост главы американского штата Юта, собирается снова бороться за должность губернатора.

Напомним, что Хантсман возглавляет американскую дипмиссию с 2017 года.