Метеоролог раскрыл причину аномально холодного лета в России

Аномально холодное лето в России объясняется «небесной механикой» - движением Земли, Луны и Солнца. Об этом сообщил главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков.

«Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на "пятый океан" - на земную атмосферу», - отметил эксперт.

По его мнению, погодный цикл меняется каждые пять-девять дней. На атмосферу Земли также влияет более длинный лунный цикл, связанный с приближением и удалением от планеты Луны.

«Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления - 412 суток. То есть половинка этого периода - 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», - цитирует Сидоренкова «МК».

Он добавил, что аномальные похолодание и потепление повторяются каждые 206 суток, и часто эти перепады температуры не совпадают с сезонными нормами - например, в этом году в мае в европейской части России было жарко, а в августа начались холода.