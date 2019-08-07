Террористы атаковали позиции армии Сирии: видео боя

Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие нарушение режима прекращения боевых действий со стороны боевиков запрещенных террористических организаций в Сирии.

По данным ведомства, на Идлибском направлении ночь 7 августа в 03.10 до 50 террористов запрещенной в РФ «Хайат Тахрир Аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Хуайз. Правительственные войска САР смогли отбить атаку.

На этом террористы не остановились и в 4.30 открыли огонь из минометов и реактивных систем залпового огня по позициям армии Сирии в районе Хаммамията, Джуббайна и Телль-Эль-Малаха.

© Минобороны России

Видео атаки Джуббайна, а также уничтожение танка боевиков в ответ на атаку, было зафиксировано и обнародовано российским военным ведомством.

После первой отбитой атаки, примерно в 05.50 утра до 250 боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» при поддержке двух танков, трех бронеавтомобилей и семи пикапов с крупнокалиберными пулеметами вновь пошли в атаку на подразделения Сирийской армии в районе Телль-Эль-Малаха. Правительственные войска отразили наступление и противник был вынужден отступить в направлении Эль-Латамна.

Еще через полчаса после этой атаки, около 400 экстремистов при поддержке трех танков, четырех БМП и десяти пикапов атаковали позиции сирийской армии уже на направлении Заках-Джуббайн и вклинились в оборону до 500 метров.

«Нападению предшествовала атака "джихад-мобиля", который был уничтожен перед передним краем Сирийских правительственных войск огнем ПТУР. В настоящее время отрядам террористов наносится огневое поражение перед передним краем правительственных войск и ведется уничтожение резервов боевиков», - подчеркнули в Минобороны.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, обострения обстановки террористы пытались добиться и по направлению Телль-Рифъата, а также Ракки и Хасеки. За сутки 6 августа было зафиксировано 42 нарушения режима прекращения боевых действий боевиками. В результате обстрелов ранение получили шесть военнослужащих САР, погиб один и ранено пять мирных жителей.

«Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая группировка, запрещена в РФ.