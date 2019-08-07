С территории резиденции Атамбаева выносят раненых: видео
В результате столкновений более десяти человек пострадали. Для оказания первой помощи на месте работают врачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
С территории резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выносят раненых спецназовцев и участников конфликта. «Звезда» публикует кадры с места.
Столкновения между сторонами не утихают уже несколько часов. Ранее около дома Атамбаева правоохранители приступили к операции по задержанию экс-главы Киргизии.
Точное число раненых неизвестно. По данным местным СМИ, травмы некоторых из пострадавших оцениваются как тяжелые.
Во время в штурма в стране было отключено вещание всех телеканалов.
В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в Бишкек.