Тарантино рассказал о своей русской душе

Американский режиссер Квентин Тарантино, который сегодня презентует в России свою новую кинокартину «Однажды… в Голливуде», рассказал, что его считают человеком с русской душой.

«Когда я шел по красной дорожке, одна девушка сказала мне одну вещь. Я не говорю, что это обязательно правда, но я хочу ее процитировать. Она сказала: "Тарантино, у тебя русская душа!"» - сказал Тарантино перед премьерным показом фильма.

После он согласился с высказыванием девушки и представил «от всей своей русской души» картину «Однажды… в Голливуде».

Это девятая работа голливудской звезды. В новом фильме снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Их герои пытаются найти свое место в изменчивом мире кино.