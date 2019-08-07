Продать почку и творчески отдаться: на что готовы российские звезды ради съемок у Тарантино

Сегодня, седьмого августа, в столичном кинотеатре «Октябрь» американский кинорежиссер Квентин Тарантино показал свой предпоследний, как он сам выразился, фильм «Однажды… в Голливуде».

На премьеру приехали звезды российского шоу-бизнеса, а также деятели театрального и киноискусства. У некоторых из них «Звезда» узнала, на что они готовы ради роли в следующей картине голливудского режиссера.

«А что еще не делали? Раздеваться? Раздевались! Продать палец? Почку? На самом деле, очень хотела бы с ним познакомиться», - сказала телеведущая Регина Тодоренко.

Актер театра и кино Андрей Бурковский, в свою очередь, замешкался после вопроса и не рискнул отвечать самостоятельно, заявив, что «сейчас нужно спросить», и указал на кого-то в стороне.

«Вау! Готова на полную отдачу себя в творчестве!» - сказала киноактриса Софья Каштанова.

Популярный киноактер Александр Петров, напротив, без энтузиазма отреагировал на этот вопрос, однако позже добавил, что «готов на все».

«Не знаю, это очень сложный вопрос - с ума можно сойти», - сказал звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов.

В новой кинокартине Тарантино события разворачиваются в Голливуде в 1969 году. Известный актер Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут, роль которого исполнил Брэд Питт, пытаются обрести себя в меняющемся мире кино.