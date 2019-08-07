Россия и Белоруссия согласовали рост тарифа на транзит нефти
Транспортировка нефти по белорусской территории повысится на 3,7% с 1 сентября.
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Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на прокачку нефти на 3,7%.
Речь идет о магистральном трубопроводе «Гомельтранснефть Дружба», который располагается в Белоруссии. Совещание по пересмотру тарифа состоялось сегодня, 7 августа.
«Была достигнута договоренность об изменении тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7%», - заявил ТАСС замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Изменения вступят в силу 1 сентября.