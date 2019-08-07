Отключены телеканалы и активизирована милиция: что происходит в Киргизии

Во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в республике было отключено вещание всех телеканалов, связанных с экс-главой Киргизии.

«Телеканалы, которые связаны с окружением Атамбаева, сегодня были отключены от вещания» - заявили в штабе бывшего главы государства.

Местные СМИ сообщают, что потеряли связь со своими корреспондентами, которые находятся в селе Кой-Таш. Вероятно, были применены глушащие сигналы устройства.

Также известно, что сотрудники правоохранительных органов стягиваются к зданию МВД республики. По данным ТАСС, они оснащены касками, бронежилетами, щитами и резиновыми дубинками. Отмечается, что в данный момент там находятся уже несколько сотен милицейских, а к зданию прибывают автобусы и грузовые автомашины.

По оценке корреспондента ТАСС, в настоящее время возле здания министерства насчитывается несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, к МВД начали прибывать автобусы и грузовые автомашины.

Как сообщает Киргизское национальное информационное агентство, по последним данным, в ходе спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева 12 человек получили ранения. Известно об одном пострадавшем правоохранителе, который получил огнестрельное ранение.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области.

При этом до сих пор доподлинно неизвестно, где находится сейчас сам Алмазбек Атамбаев. По одним данным, он до сих пор в своем доме, по другим - вывезен в безопасное место.

Ест информация, что сторонники Атамбаева, находящиеся около резиденции, готовятся к новому штурму готовятся. Как передает РИА Новости, отпор спецназу готовы дать около 200 человек, вооруженных камнями и палками.