СМИ: спецназ убегает из резиденции Атамбаева
Известно, что сторонники Атамбаева полностью окружили его дом и захватили несколько бойцов спецназа.
© Видео: МЕЗГИЛ NEWS, Youtube © Фото: kunduz.ajibekova, Facebook
Спецназ убегает от дома экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, при этом некоторые его приверженцы пытаются избить силовиков. Штаб бывшего президента просит не делать этого и спокойно отпустить бойцов.
Известно, что сторонники Атамбаева полностью окружили его дом и захватили несколько бойцов спецназа. По их данным, экс-лидер страны все еще находится в здании. Стрельба в доме прекратилась, пишет РИА Новости.
Однако по данным издания «Кактус.Медиа», лишь часть силовиков сдалась. Остальные отошли на второй и третий этажи и продолжают отстреливаться.
«Люди хотят над ними самосуда, и из-за этого они ведут переговоры с представителями сторонников Алмазбека Атамбаева», - говорится в сообщении.