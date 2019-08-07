СМИ: спецназ убегает из резиденции Атамбаева

Спецназ убегает от дома экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, при этом некоторые его приверженцы пытаются избить силовиков. Штаб бывшего президента просит не делать этого и спокойно отпустить бойцов.

Известно, что сторонники Атамбаева полностью окружили его дом и захватили несколько бойцов спецназа. По их данным, экс-лидер страны все еще находится в здании. Стрельба в доме прекратилась, пишет РИА Новости.

Однако по данным издания «Кактус.Медиа», лишь часть силовиков сдалась. Остальные отошли на второй и третий этажи и продолжают отстреливаться.