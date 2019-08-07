Глава Киргизии прервал отпуск из-за сообщений о штурме резиденции Атамбаева
Сейчас Сооронбай Жээнбеков направляется обратно в Бишкек.
© Видео: Kaktus Media, Anna Timofeenko, Youtube © Фото: Пресс-служба президента России
Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после сообщений о штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Сейчас он направляется в Бишкек, сообщает РИА Новости.
Операция по задержанию Атамбаева началась вечером, 7 августа.
Сторонники бывшего президента кидают камни в сотрудников силовых структур. В ответ те применяют светошумовые гранаты.
На месте разгорелся сильнейший пожар. Продолжается стрельба.
К месту штурма уже прибыли бригады скорой помощи.