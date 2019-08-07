Спецназ не смог задержать экс-президента Киргизии и начал новый штурм

Бывший президент Киргизии продолжает оказывать сопротивление бойцам спецслужб, которые проводят его задержание в селе Кой-Таш Чуйской области.

«Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление», - заявили в штабе экс-лидера страны.

По данным штаба, точного понимания происходящего нет, потому что спецназ никого не подпускает к дому Атамбаева, но оттуда «продолжают звучать выстрелы», пишет ТАСС.

«Сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции», - отметили в штабе, добавив, что собравшиеся жгут покрышки.

По последним данным, спецназ начал новый штурм дома, где находится Атамбаев, но захватить здание пока не удалось.

В свою очередь, дочь Атамбаева подтвердила, что ее отец находится в Кой-Таше: «он никуда не сбегал и никто его не вывозил», пишет Кактус.Медиа.