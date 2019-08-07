Сильнейший пожар и стрельба: кадры штурма резиденции экс-президента Киргизии
У резиденции слышны стрельба и взрывы. Конфликт между спецназом и сторонниками Атамбаева накаляется.
© Видео: Kaktus Media, Anna Timofeenko, Youtube © Фото: Kaktus Media, Anna Timofeenko, Youtube
Сильнейший пожар разгорелся на территории резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
При этом на месте не прекращается стрельба. Люди продолжают стягиваться к дому экс-главы страны.
Конфликт между сторонниками Атамбаева и правоохранителями продолжается. Кадры с места местные жители публикуют в Сети.
Сейчас спецслужбы Киргизии проводят операцию по задержанию бывшего президента. Спецназ применяет светошумовые гранаты. Сторонники политика обороняются камнями.
Известно, что десяток человек получили ранения. На месте работают врачи.