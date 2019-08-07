Сильнейший пожар и стрельба: кадры штурма резиденции экс-президента Киргизии

Сильнейший пожар разгорелся на территории резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

При этом на месте не прекращается стрельба. Люди продолжают стягиваться к дому экс-главы страны.

Конфликт между сторонниками Атамбаева и правоохранителями продолжается. Кадры с места местные жители публикуют в Сети.

Сейчас спецслужбы Киргизии проводят операцию по задержанию бывшего президента. Спецназ применяет светошумовые гранаты. Сторонники политика обороняются камнями.

Известно, что десяток человек получили ранения. На месте работают врачи.