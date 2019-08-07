Путин проинформирован о ситуации с задержанием экс-главы Киргизии

Президент России Владимир Путин знает о событиях в Киргизии, которые связаны с бывшим президентом этого государства Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер мониторит ситуацию, заявили в пресс-службе Кремля.

«Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом Атамбаевым, получает самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации», - сообщили в пресс-службе.

Спецслужбы Киргизии проводят операцию по задержанию Атамбаева. Против его сторонников, которые начали кидать камни в сотрудников силовых структур, применили светошумовые гранаты. Известно, что травмы получили около десяти человек.