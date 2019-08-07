Выстрелы и десяток раненых: подробности штурма дома экс-главы Киргизии
На месте присутствуют машины скорой помощи. С территории начинают выводить пострадавших.
© Видео: МЕЗГИЛ NEWS, Youtube © Фото: kunduz.ajibekova, Facebook
С территории дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начинают выводить раненых. На месте уже работают врачи.
По данным местных СМИ, в больницы никто не обращался. Тем не менее, травмы получили около десяти человек. Сообщается также об одном ранении в живот.
Толпа, защищающая Атамбаева, продолжает кидать камни в сотрудников силовых структур. В ответ, по словам журналистов, те применяют светошумовые гранаты.
При этом известно, что бывшего президента уже задержали.