Выстрелы и десяток раненых: подробности штурма дома экс-главы Киргизии

С территории дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начинают выводить раненых. На месте уже работают врачи.

По данным местных СМИ, в больницы никто не обращался. Тем не менее, травмы получили около десяти человек. Сообщается также об одном ранении в живот.

Толпа, защищающая Атамбаева, продолжает кидать камни в сотрудников силовых структур. В ответ, по словам журналистов, те применяют светошумовые гранаты.

При этом известно, что бывшего президента уже задержали.