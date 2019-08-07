Гинеколог без образования делала аборты женщинам в частной клинике в центре Москвы

В Москве закрыли клинику, где опасные операции делала женщина, не имеющая медицинского образования. По специальности она экономист. Но знания в финансовой области лжегинеколог наверняка применяла: операции проходили не бесплатно.

Малышу Елены, пострадавшей от рук врача, сейчас был бы уже месяц, если бы не роковой поход к гинекологу. Она была на шестой неделе, пришла в частную клинику узнать, как протекает беременность.

«Показала фотографию на экране и сказала, что есть только плодное яйцо, что нет эмбриона. И что если я не сделаю аборт, то мне придется удалить матку», - рассказала Елена.

Женщина была в таком шоке, что согласилась. Ни врач, ни шикарная клиника в самом центре Москвы подозрений не вызвали.

«Она мне дала таблетки, заставила выпить перед ней. Я попросила коробочку от таблеток, она сказала, что коробочки они отдают главврачу», - объяснила пострадавшая.

Наталья Столбовская в частной клинике работала и главным акушером, и гинекологом, и врачом УЗИ - все в одном лице. Едва завидев следователей, она попытается сбежать через окно, а на просьбу показать диплом отреагирует агрессивно. Уже на допросе Столбовская признается: она не гинеколог, а экономист, а аппарат УЗИ - бутафория.

«Сотруднице частной клиники предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.123 уголовного кодекса РФ. Это незаконное проведение искусственного прерывания беременности», - заявила Оксана Пищулина, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Но как могло получиться, что в самом центре Москвы принимал пациентов не гинеколог, а экономист? Диплома врача у Столбовской нет, но у клиники есть лицензия, а значит, какие-то документы для открытия она все же предоставила.

«Клиника была не подпольная, она осуществляла свою деятельность вполне официально. Вместе с тем в ней работали лица, которые не имели медицинского образования», - заявил Анатолий Шаронов, начальник управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению.

Пока в Росздравнадзор обратились четыре девушки, но уже ясно, что пострадавших больше. Следователи просят выйти на связь всех, кто был на приеме у Натальи Столбовской. Пока же лжегинеколог, готовая ради нескольких тысяч рублей уродовать судьбы женщин, дожидается суда под домашним арестом.