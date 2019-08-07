СМИ: пассажирка неуправляемого автобуса в Долгопрудном предотвратила дальнейшие жертвы

Оперативные действия одной из пассажирок рейсового автобуса в Долгопрудном помогли избежать еще больших жертв. Женщина пробралась к водительскому месту неуправляемого транспорта и дернула ручник.

Напомним, автобус №368 сообщением Платформа Долгопрудная - Метро «Ховрино» потерял управление, врезался в остановку и сбил двух человек насмерть. Еще двое пассажиров получили травмы.

«Я сидела возле водителя. Он сбросил скорость и стал подруливать к остановке. Неожиданно шофер стал заваливаться на правый бок и изо рта у него пошла пена. Автобус потерял управление. Если бы я знала как, то попыталась бы его остановить. Но я не знала! Он задел угол остановки и наехал на мужчину и женщину. Стали лопаться стекла, и их осколки летели во все стороны. Я так кричала от страха! Тут на водительское сиденье пролезла женщина средних лет, что-то там дернула, и машина остановилась», - цитирует «МК» очевидицу.

Известно, что водителю Борису 53 года, его стаж вождения - более 30 лет. Документы на автобус были в полном порядке, а мужчина перед рейсом прошел медосмотр. Сейчас он находится в больнице.

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