Задержан экс-президент Киргизии Атамбаев

В Киргизии проходит штурм дома экс-главы страны Алмазбека Атамбаева.

Сторонники бывшего президента препятствуют задержанию. Спецназ применяет светошумовые гранаты, передают местные СМИ. Слышны выстрелы.

По данным портала 24.kg, около десяти человек ранены. При этом журналисты не могут точно сказать, какая из сторон стреляет. Некоторые обороняются камнями.

Дорога к дому Атамбаева перекрыта. Машины не пропускают.

По данным канала «Апрель», политика удалось задержать. Его увезли в неизвестном направлении.