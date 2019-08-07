Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

В случае визита в самопровозглашенную ЛНР президенту Украины Владимиру Зеленскому готовы обеспечить безопасность. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Если он примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего», - заявил он во время прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.

Он отметил, что в настоящее время ключевая задача состоит в том, чтобы Киев услышал голос Донбасса, вел бы с представителями республик Донбасса прямые переговоры.

«Пусть приезжает, безопасность его мы обеспечим, конечно же», - добавил Пасечник.

В начале июля жители поселка Голубовское в Луганской области обратились к Зеленскому, чтобы он посмотрел на их дома, которые разрушены минометными обстрелами со стороны ВСУ.