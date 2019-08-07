СМИ раскрыли подробности по делу об убийстве Михаила Круга

Киллер Александр Агеев, входивший в банду «Тверские волки», раскрыл подробности дела об убийстве шансонье Михаила Круга.

По словам Агеева, он присутствовал на месте преступления, однако убийство совершил ныне покойный Дмитрий Веселов. Агеев добавил, лишать певца жизни они не хотели. В планы входило лишь разыграть «хитрую комбинацию».

План был разработан Александром Осиповым и был направлен на то, чтобы «подмять под себя» Круга. Члены банды должны были ограбить дом артиста, после чего Круг сам бы обратился к лидеру группировки с просьбой о помощи. Согласно плану, шансонье стал бы сотрудничать с бандой и после, так как остался бы «должен».

Однако в тот вечер Круг вернулся домой раньше, началась потасовка и певца застрелили, сообщает «Московский комсомолец».

Сейчас Агеев проходит по делу свидетелем. Хотя ранее СМИ сообщили о его признании в убийстве. Он отбывает пожизненное наказание в тюрьме.