Выступление третьего экипажа РФ на «Танковом биатлоне»: лучшие моменты

Очередной заезд на «Танковом биатлоне» на подмосковном полигоне Алабино завершился победой российского экипажа. Несмотря на один промах, российские танкисты пришли первыми, показав результат 19 минут 12 секунд.

5 августа экипаж сборной России установил сразу два новых рекорда на этапе состязания и стал первым. Три круга танкисты преодолели за 17 минут 30 секунд. Механик-водитель Иван Осеев смог разогнать многотонный Т-72Б3 до 78 км/час.

В полуфинальные эстафеты выходят по восемь лучших команд в каждом дивизионе. В нашей группе в лидерах - сборные России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» проходит на подмосковном полигоне Алабино с 3 по 17 августа. В нем принимают участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник команды, четыре экипажа танков, в том числе один запасной, два тренера и техническое обеспечение из шести человек.

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