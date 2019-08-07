Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Картины можно будет посмотреть на стриминговой платформе Disney+.
© Фото: 20th Century Fox, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Студия Disney переснимет фильмы «Ночь в музее» и «Один дома». Картины будут доступны для просмотра на платформе Disney +, запуск которой состоится в ноябре.
«Мы сосредоточены на использовании обширной библиотеки Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на наших платформах», - рассказал генеральный директор Disney Боб Айгер.
Так, перезапуск популярных фильмов, по мнению Айгера, поможет привлечь аудиторию на сервер.
В настоящее время, как сообщает The Hollywood Reporter, не ясно, планируется ли снимать художественные фильмы или это будут сериалы.
Дата премьеры ремейков также не сообщается.