Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Студия Disney переснимет фильмы «Ночь в музее» и «Один дома». Картины будут доступны для просмотра на платформе Disney +, запуск которой состоится в ноябре.

«Мы сосредоточены на использовании обширной библиотеки Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на наших платформах», - рассказал генеральный директор Disney Боб Айгер.

Так, перезапуск популярных фильмов, по мнению Айгера, поможет привлечь аудиторию на сервер.

В настоящее время, как сообщает The Hollywood Reporter, не ясно, планируется ли снимать художественные фильмы или это будут сериалы.

Дата премьеры ремейков также не сообщается.