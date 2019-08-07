Лечиться или работать: названы профессии, вызывающие рак

Ученые выяснили, что в 2018 году наибольшая доля «профессиональных» новообразований диагностирована у работников обрабатывающих производств (76,47%). Об этом рассказали специалисты из НИИ медицины труда имени академика Измерова.

На втором месте по онкологическим заболеваниям оказалась отрасль металлургии (41,18%). На третьем месте в списке оказалась сфера строительства (11,76%).

«Самыми опасными с точки зрения онкологии профессиями стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки», - заявили ученые.

Больше всего в связи с профессиональной деятельностью диагностированы случаи рака легких и бронхов (64,71%). Также часто встречаются рак желудка, почки, гортани, а также меланома. Чаще всего такие случаи были зафиксированы в Красноярском крае, Мурманской и Оренбургской областях, а также в Курганской, Челябинской, Липецкой, Свердловской, Кемеровской областях, Алтайском крае и республике Татарстан, сообщает MedikForum.